У психоневрологічному інтернаті в селі Яришів виявили численні порушення, які могли призвезти до передчасної смерті тамтешніх пацієнтів.

Про це йдеться в Офісі Омбудсмена та в репортажі hromadske, яке побувало в інтернаті.

У психоневрологічному інтернаті – півтори сотні підопічних, це чоловіки з поведінково-психічними розладами різного ступеня. Проблему почала піднімати волонтерка Лариса Савіцька. Вона помітила, що «хлопці були дуже худі та жовті». За її словами, 61-річний чоловік без обстежень та аналізів просто помер.

Лариса згадує, що після того, як викликала поліцію, її перестали пускати в інтернат — бо «карантин». А головну лікарку незабаром звільнили.

Анонімно журналістам hromadske працівники розповіли, що перші пожовклі пацієнти тут з’явилися перед Новим роком. Людина жовтіє, потім починає худнути, а далі з’являється нудота. За декілька тижнів або місяць, залежно від віку, просто злягає і помирає. Також заявили анонімно, що чоловіків ніхто не віз у лікарню. За два місяці тут зі схожими симптомами нібито померли вже 10 людей.

«Навіть «швидку» викликати не вдавалося — аби тільки показники були «в нормі», – розповів медіа медпрацівник інтернату.

Моніторингова група з представників уповноваженого з прав людини виявила, що за останні два роки там померли 27 людей. У більшості за документами виявили ішемічну хворобу серця. При цьому в історії хвороб немає консультації кардіолога та профілактичних оглядів.

Представники уповноваженого дійшли висновку, що тут неналежно стежили за станом пацієнтів, яким давали препарати з клозапіном (це сильне заспокійливе, серед можливих побічних реакцій якого є і гепатит, і проблеми з серцем та диханням, і жовтуха та інші речі).

Одна з працівниць закладу в розмові з журналістами сказала, шо клозапін дають усім фактично щодня, незалежно від діагнозу.

Директор інтернату Віктор Голота заявив, шо всі розповіді – це хтось йому мстить і хоче очорнити. Заяви про ймовірні спалахи корости та гепатиту відкидає. Як і можливі випадки зґвалтування підопічних, про які теж заговорили. Працівники сказали журналістам, шо про ці випадки знали, та директор заперечує.

Ще одне звинувачення в бік адміністрації від персоналу: примусова праця на фермі, де тримають корів та свиней, і обробляють поле. Декілька працівників розповіли, що пацієнтів змушують там працювати: «Після перевірок стали пізніше кликати, а раніше їм казали о 5-й ранку приходити і до вечора, хоч у них має бути 4 години працетерапії без важких робіт. А вони дивляться за худобою, за свинями чистять, гній, ідуть пасти тварин на поля, вантажать дрова».

Нацполіція Вінницької області 1 березня почала кримінальне провадження «за фактом можливих неправомірних дій працівників». Слідчий Анатолій Козубський деталей розголошувати не став. Лиш сказав, що «звинувачення не знайшли об’єктивного підтвердження», і порадив журналістам «дурно не тратити час».

За словами представника уповноваженого Віталія Нікуліна, якщо на рекомендації офісу уповноваженого не буде реакції — тоді можуть бути штрафи і також можливі повторні візити

На 2024 рік на утримання інтернату передбачено 31 мільйон гривень, сказала Наталя Заболотна, заступниця голови Вінницької ОВА.

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