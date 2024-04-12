Дія дала безкоштовний доступ до ігрового симулятора для навчання такмеду

Про це повідомляє Дія.
Мобільний ігровий симулятор LifesaverSIM допоможе розвивати навички з порятунку життя поранених в умовах бойових дій.
Це динамічний симулятор з реалістичною графікою. Можна вчитися як накласти турнікет чи тампонувати рани. Усі необхідні дії проводитимуться за протоколом MARCH. Цей протокол використовують для встановлення пріоритетів і керування лікуванням поранених у тактичних і бойових ситуаціях.
Навчальний курс LifesaverSIM буде корисним для усіх військових ASM (all service members). Цивільні українці, які бажають опанувати навички з домедичної допомоги, теж зможуть пройти навчання у симуляторі.
Розробники інтегрували Дію для верифікації так, щоб українці мали безоплатний доступ. Усі матеріали будуть доступні також без підключення до інтернету.
Застосунок LifesaverSIM срозробили учасники Brave1 – кластера підтримки Defense Tech розробок в Україні для Сил оборони.
Курс створили спільно з досвідченими інструкторами та бойовими медиками, програма відповідає настановам Комітету TCCC і стандарту NATO.
Завантажити симулятор LifesaverSIM можна з AppStore та Google Play.
- LB.ua поговорив з військовими медиками Дмитро Самофаловим та Андрієм Сем’янківим про поширені помилки в тактичній медицині, а також про те, що є ключовим для порятунку життя.