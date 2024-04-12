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Дія дала безкоштовний доступ до ігрового симулятора для навчання такмеду

Відтепер кожен українець, який залогіниться в ігровий симулятор LifesaverSIM через Дію, зможе безкоштовно вивчати основи домедичної допомоги й тактичної медицини.

Дія дала безкоштовний доступ до ігрового симулятора для навчання такмеду
Фото: скріншот з відео: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gtnOnufIyxs

Про це повідомляє Дія.

Мобільний ігровий симулятор LifesaverSIM допоможе розвивати навички з порятунку життя поранених в умовах бойових дій. 

Це динамічний симулятор з реалістичною графікою. Можна вчитися як накласти турнікет чи тампонувати рани. Усі необхідні дії проводитимуться за протоколом MARCH. Цей протокол використовують для встановлення пріоритетів і керування лікуванням поранених у тактичних і бойових ситуаціях.

Навчальний курс LifesaverSIM буде корисним для усіх військових ASM (all service members). Цивільні українці, які бажають опанувати навички з домедичної допомоги, теж зможуть пройти навчання у симуляторі.

Розробники інтегрували Дію для верифікації так, щоб українці мали безоплатний доступ. Усі матеріали будуть доступні також без підключення до інтернету.

Застосунок LifesaverSIM срозробили учасники Brave1 – кластера підтримки Defense Tech розробок в Україні для Сил оборони.

Курс створили спільно з досвідченими інструкторами та бойовими медиками, програма відповідає настановам Комітету TCCC і стандарту NATO.

Завантажити симулятор LifesaverSIM можна з AppStore та Google Play.

  • LB.ua поговорив з військовими медиками Дмитро Самофаловим та Андрієм Сем’янківим про поширені помилки в тактичній медицині, а також про те, що є ключовим для порятунку життя.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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