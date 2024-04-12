Дія дала безкоштовний доступ до ігрового симулятора для навчання такмеду

Відтепер кожен українець, який залогіниться в ігровий симулятор LifesaverSIM через Дію, зможе безкоштовно вивчати основи домедичної допомоги й тактичної медицини.

Про це повідомляє Дія.

Мобільний ігровий симулятор LifesaverSIM допоможе розвивати навички з порятунку життя поранених в умовах бойових дій.

Це динамічний симулятор з реалістичною графікою. Можна вчитися як накласти турнікет чи тампонувати рани. Усі необхідні дії проводитимуться за протоколом MARCH. Цей протокол використовують для встановлення пріоритетів і керування лікуванням поранених у тактичних і бойових ситуаціях.

Навчальний курс LifesaverSIM буде корисним для усіх військових ASM (all service members). Цивільні українці, які бажають опанувати навички з домедичної допомоги, теж зможуть пройти навчання у симуляторі.

Розробники інтегрували Дію для верифікації так, щоб українці мали безоплатний доступ. Усі матеріали будуть доступні також без підключення до інтернету.

Застосунок LifesaverSIM срозробили учасники Brave1 – кластера підтримки Defense Tech розробок в Україні для Сил оборони.

Курс створили спільно з досвідченими інструкторами та бойовими медиками, програма відповідає настановам Комітету TCCC і стандарту NATO.

Завантажити симулятор LifesaverSIM можна з AppStore та Google Play.

