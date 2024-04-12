Смерть 5-річного після зубної анестезії: медики не мали потрібної кваліфікації – комісія

Про це повідомляє ZAXID.NET.

5-річний Велес помер внаслідок операції з видалення молочних зубів, спершу хлопчика вдалося реанімувати, проте невдовзі медики констатували смерть мозку дитини. За місяць після цього Велес помер.

Як виявило розслідування, лікарки приватного закладу не мали відповідної кваліфікації для того, аби проводити лікування дітей.

За словами голови клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Володимира Чорнія, у засіданні брали участь батько хлопчика, адвокати, представники закладів охорони здоров’я, а також стоматологиня та анестезіологиня приватної клініки. Директор клініки на засіданні комісії не з’явився.

«У них би мала бути дитяча стоматологія і дитяча анестезіологія, а була доросла стоматологія і доросла анестезіологія. Вони не мали спеціального сертифіката для лікування дітей», — зазначив Володимир Чорній.

«Так легковажно ставитися до людського життя, до дитячого життя, як ці молоді лікарки… У них не було анестезіологічної медсестри, не було сертифікатів на роботу з дітьми, у лікаря-стоматолога не було ліцензії на дитячу стоматологію та хірургічної ліцензії, бо це вже хірургія під анестезією», — сказав батько хлопчика Віктор Пашник.

Зі слів Чорнія, висновок комісії наразі технічно допрацьовується, його підпишуть найближчим часом. Цей висновок додадуть до матеріалів справи під час розслідування кримінального провадження.

За справою смерті хлопчика внаслідок неналежного надання медичної допомоги медиком (або фармацевтом) відкрите провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України.