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У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів

Дитина впала у кому після видалення молочних зубів під загальною анестезією.

У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
Фото: з особистого архіву Віктора Пашника

Вчора, 13 січня, Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів під загальною анестезією. 

Обставини смерті хлопчика розслідує Офіс генпрокурора в рамках кримінального провадження.

За даними слідства, у грудні минулого року під час лікування зубів 5-річний Велес Пашник впав у кому. 17 грудня 2023 року за цим фактом було розпочато кримінальне провадження. 

На жаль, хлопчика врятувати не вдалося і 13 січня 2024 року він помер у лікарні. 

"У межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку. За результатами слідчих дій та висновків експертиз, які наразі тривають, буде надана правова оцінка діям медичних працівників", - зазначили в ОГ.

Про смерть дитини повідомив і батько Велеса Віктор Пашник на своїй сторінці у Facebook.

"Лети наш Хлопчику, Лети...Усім нам із Небес світи...Спочивай з Миром, Коханий Наш Лесюньо!", — написав батько хлопчика.

Велес Пашник був у комі 37 діб після видалення двох молочних зубів під загальною анестезією в одній із львівських стоматологічних клінік. 

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

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