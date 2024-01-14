У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів

Дитина впала у кому після видалення молочних зубів під загальною анестезією.

Вчора, 13 січня, Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів під загальною анестезією.

Обставини смерті хлопчика розслідує Офіс генпрокурора в рамках кримінального провадження.

За даними слідства, у грудні минулого року під час лікування зубів 5-річний Велес Пашник впав у кому. 17 грудня 2023 року за цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

На жаль, хлопчика врятувати не вдалося і 13 січня 2024 року він помер у лікарні.

"У межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку. За результатами слідчих дій та висновків експертиз, які наразі тривають, буде надана правова оцінка діям медичних працівників", - зазначили в ОГ.

Про смерть дитини повідомив і батько Велеса Віктор Пашник на своїй сторінці у Facebook.

"Лети наш Хлопчику, Лети...Усім нам із Небес світи...Спочивай з Миром, Коханий Наш Лесюньо!", — написав батько хлопчика.

Велес Пашник був у комі 37 діб після видалення двох молочних зубів під загальною анестезією в одній із львівських стоматологічних клінік.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).