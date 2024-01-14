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На Херсонщині росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ пожежників

Рятувальники отримали контузії.

На Херсонщині росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ пожежників
Фото: МВС

У Станіславі росіяни такували дроном-камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації", — ідеться у повідомленні.

Росіяни щоденно б'ють по мирних мешканцях області, завдаючи ударів з окупованої її частини. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів. 

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