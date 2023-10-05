Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом новий пакет оборонної підтримки

Також глава держави повідомив, що Україна готується розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів результативну зустріч із прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом.

“Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також сторони обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору.

Президент подякував Санчесу за підтримку й чітке засудження російської агресії.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти. Заплановані двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України.

У вересні Іспанія анонсувала нові пакети допомоги для України. Також країна повідомила, що подвоїть кількість українських військовослужбовців, які пройдуть навчання цього року.

Зазначимо, ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до кінця року. У листопаді має бути опублікований “звіт про прогрес” щодо того, наскільки добре Україна виконує умови для приєднання.