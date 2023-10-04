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​Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану

"Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав. Також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії", - повідомив Зеленський.

​Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський телефонну розмову з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

Президент подякував Алієву за гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими.

"Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав. Також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії", - повідомив Зеленський.

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Нагадаємо, влітку Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування. Йшлося загалом про чотири напрямки співпраці між обома державами: медико-психологічну реабілітацію для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення Росії, реабілітацію військовослужбовців, надання допомоги в енергетичному секторі та післявоєнна відбудова України.

До цього Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Агентство наземного транспорту Азербайджану погодили квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік. 

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