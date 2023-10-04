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​ЦВК не призначатиме на Івано-Франківщині проміжні вибори народного депутата на місце Іванчука

Нардеп помер минулого місяця.

​ЦВК не призначатиме на Івано-Франківщині проміжні вибори народного депутата на місце Іванчука
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія вирішила не призначати проміжні вибори народного депутата на Івано-Франківщині, оскільки для цього немає правових підстав.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Центрвиборчком мав би призначити вибори, оскільки помер депутат від Прикарпаття Андрій Іванчук

"Однак Комісія зазначила, що ч.7 ст.16 ЗУ "Про вибори народних депутатів України" передбачає, що протягом п’ятого року повноважень Верховної Ради поточного скликання проміжні вибори не проводяться. Комісія констатувала, що в Україні триває воєнний стан, а відповідно до ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" проведення виборів заборонено", - пояснили у ЦВК.

Тому Комісія лише взяла до відома факт дострокового припинення повноважень Іванчука.

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Нагадаємо, депутатові було 50 років. У Верховній Раді 9-го скликання Андрій Іванчук перебував у складі депутатської групи "Довіра", очолював підкомітет з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Влітку спікер українського парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в Конституції немає заборони щодо проведення виборів під час війни.

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