Сьогодні протягом дня росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області безпілотником та тричі обстріляли з артилерії.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

"Внаслідок обстрілів постраждала 75-річна жінка. Її госпіталізували з осколковими пораненнями, медики надають усю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Фото: Микола Лукашук

Внаслідок ворожих атак знищена господарська споруда, пошкоджені 10 приватних будинків, 5 господарських споруд, моторний човен, автомобіль та лінії передач. Через атаку з дрону-камікадзе пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. В інших громадах області було спокійно.

Фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, цієї ночі російська армія обстріляла з артилерії Мирівську громаду. В результаті обстрілу пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та лінії електропередачі. Минулося без постраждалих.