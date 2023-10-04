З початку війни СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ (МП). Вони викрадали людей, продавали зброю та дитяче порно

СБУ веде системну боротьбу з підривною діяльністю російських спецслужб та криміналітету в релігійному середовищі України. З початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки. Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у росіян.

Зокрема, мова йде про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року "здавав" російським окупантам учасників руху опору на території громади. За "наводкою" колаборанта в рясі загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у застінках російських катівень. Завдяки доказовій базі СБУ суд призначив йому 12 років тюрми. У подальшому його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників.

Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для "обрання" керівництва місцевої окупаційної адміністрації. За матеріалами СБУ, він отримав 7 років позбавлення волі, а потім його обміняли на українських захисників, які потрапили в полон росіян.

Крім того, до 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ (МП) на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію РФ серед прихожан та виправдовував тимчасову окупацію частини території України.

Разом з цим, за ініціативою Служби безпеки припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни.

"Служба безпеки вкотре наголошує, що у своїй діяльності діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду. Але жоден ворожий поплічник та кримінальний елемент не зможе за рясою сховатися від правосуддя за злочини проти України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі росіян від українського контрнаступу.