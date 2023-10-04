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На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим воїном Олександром Пастухом

Олександр воював добровольцем у батальйоні “Азов”, а також у ДУК “Правий сектор”. 

Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 4 жовтня, на Майдані Незалежності в Києві попрощалися із загиблим воїном Олександром Пастухом (позивний "Добрий").

Воїн загинув виконуючи бойове завдання поблизу Кремінної на Луганщині 29 вересня 2023 року. Чоловік був командиром стрілецького батальйону імені Тараса Хаммера.

За інформацією Війтовецької громади, що на Хмельниччині, народився Олександр 23 травня 1981 року. Навчався у Війтовецькій школі. Після закінчення шостого класу Олександр з родиною переїхав до Києва. Закінчивши одну з київських шкіл вступив до київського технікуму електронних приладів. Вищу освіту здобував на кафедрі Політології Філософського факультету Київського університету ім.Т.Шевченка.

"Олександр — величезний патріот і націоналіст. І за свої націоналістичні та патріотичні ідеї був політичним в'язнем у період з 2004 по 2014 рік. З 2014 року, після захоплення Росією українського Криму та частини Донецької та Луганської областей пішов добровольцем у батальйон "АЗОВ". Після повномасштабного вторгнення з 24 лютого був у складі 2 стрілецького батальйону Добровольчого Украї́нського Корпусу "Правий сектор", — повідомили в громаді.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, нещодавно на війні з Росією загинув доброволець із Латвії. Минулої суботи від удару дрону також загинув естонський доброволець Танел Кригуль з позивним “Стінгер”.

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