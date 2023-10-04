Свої дії правопорушники пояснили тим, що святкували день народження жінки.

Чернігівські поліцейські затримали двох громадян - 45-річного чоловіка та 40-річну жінку, які запустили феєрверк попри заборони у період дії воєнного стану

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що в Чернігові невідомі запустили феєрверк. На місце події виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали свідків події та встановили особи зловмисників. Ними виявились двоє місцевих мешканців – чоловік та жінка були у нетверезому стані. Свої дії правопорушники пояснили тим, що святкували день народження жінки", - йдеться в повідомленні.

З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку.

Фото: Нацполіція

За цим фактом дізнавач поліції відкрив провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Фігурантам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Поліція вкотре нагадує, що використання піротехнічних виробів та інших засобів піротехніки заборонено!

Нагадаємо, раніше поліцейські знайшли чоловіка, який запустив феєрверк у Харкові під час повітряної тривоги.

Як відомом, 11 квітня Верховна Рада прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Ним запроваджується обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин.