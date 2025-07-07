У Києві затримали чоловіка, який запустив із балкона феєрверк, щоб "відсвяткувати сімейне свято"

Поліцейські затримали чоловіка, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запустив феєрверк у Дніпровському районі Києва.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"Надійшло повідомлення про те, що невідомий з балкону багатоповерхівки на Воскресенському бульварі запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців. На місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу", - йдеться в повідомленні.
Порушником виявився 43-річний місцевий мешканець, якого розшукали за місцем проживання. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад "Драгер" показав 3,11 проміле. Свої дії він пояснив тим, що таким чином "хотів відсвяткувати сімейне свято".
З місця події правоохоронці вилучили використану пускову установку, а киянину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство. Санкція статті передбачає до пʼяти років обмеження волі.
- 5 червня 2022 року президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання. 23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом.
- У квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.
- 1 січня 2023 року поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі.
- У ніч на 1 січня 2024 року зафіксували один запуск салюту - це зробив громадянин РФ у Черкасах.
- У квітні минулого року киянин запустив салют аби привітати дружину з річницею.
- У грудні минулого року в Києві затримали юнака, який запустив салют. Тепер йому загрожує 5 років обмеження волі.