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У Києві затримали чоловіка, який запустив із балкона феєрверк, щоб "відсвяткувати сімейне свято"

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад "Драгер" показав 3,11 проміле. 

У Києві затримали чоловіка, який запустив із балкона феєрверк, щоб "відсвяткувати сімейне свято"

Поліцейські затримали чоловіка, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запустив феєрверк у Дніпровському районі Києва.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

"Надійшло повідомлення про те, що невідомий з балкону багатоповерхівки на Воскресенському бульварі запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців. На місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Порушником виявився 43-річний місцевий мешканець, якого розшукали за місцем проживання. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад "Драгер" показав 3,11 проміле. Свої дії він пояснив тим, що таким чином "хотів відсвяткувати сімейне свято".

З місця події правоохоронці вилучили використану пускову установку, а киянину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство. Санкція статті передбачає до пʼяти років обмеження волі.
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