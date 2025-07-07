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СБУ затримала 25-річного агента фсб, який коригував російські обстріли Херсона

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала 25-річного агента фсб, який коригував російські обстріли Херсона
затриманий зрадник
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала 25-річного російського агента у Херсоні. На замовлення фсб він коригував повітряні обстріли та удари артилерії РФ з лівобережжя регіону по обласному центру.

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У СБУ повідомили, що зрадник для наведення ворожого вогню використовував чат-бот, який адмініструвала російська спецслужба.

Як встановило розслідування, завдання окупантів виконував місцевий безробітний, який чекав на повну окупацію південної частини України. ФСБ його завербувала через телеграм-канали, де той залишав проросійські коментарі.

Серед основних завдань агента був пошук і передача геолокацій пунктів тимчасового базування Сил оборони, а також об’єктів енергетики. Одночасно він відслідковував місця ворожих "прильотів", їхні наслідки та інформував про це російську спецслужбу.

Співробітники СБУ викрили зрадника і затримали його, а локації Сил оборони та енергооб’єкти убезпечили.

Під час обшуку у затриманого знайшли 2 ноутбуки та 6 телефонів із сім-картами різних операторів, на які він реєстрував фейкові акаунти, щоб приховати роботу на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Нещодавно СБУ затримала "крота", який "полював" для РФ на українські протикорабельні комплекси "Нептун".
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