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За минулий тиждень РФ запустила по Україні понад 1200 дронів та майже 1000 КАБів

Також ворог атакував 39 ракетами. 

За минулий тиждень РФ запустила по Україні понад 1200 дронів та майже 1000 КАБів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Упродовж минулого тижня російська армія атакувала Україну понад 1200 дронами, майже 1000 керованими авіабомбами та 39 ракетами.

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Про це розповів у телеграмі президент Володимир Зеленський. 

Він також нагадав, що у ніч на 7 липня росіяни вдарили по Україні 101 дроном, з них абсолютна більшість – російсько-іранські «шахеди». 

"Багато регіонів постраждало, і в багатьох зранку знову звучить повітряна тривога через ударні дрони. Загалом за минулий тиждень було близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів", – зазначив глава держави. 

Із ночі тривають аварійно-рятувальні роботи на Донеччині та Дніпровщині. У Харкові розбирають завали після удару по житлових багатоповерхівках. Двадцять сім людей поранено, серед них три дитини. Наймолодшій, дівчинці, всього три роки. Трьох людей госпіталізували. На жаль, в Одесі загинула людина.  

"Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя. Також уже доволі динамічно реалізовуємо домовленості про інвестиції в наше власне виробництво зброї, зокрема всіх типів дронів. Особлива увага – дронам-перехоплювачам. Контрактуємо по максимуму. Дякую всім партнерам, хто допомагає", – повідомив Зеленський. 
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