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Унаслідок нічної атаки є влучання в 10 локаціях, падіння збитих дронів – у семи

Ворог використав для атаки зенітні ракети та безпілотники. 

Унаслідок нічної атаки є влучання в 10 локаціях, падіння збитих дронів – у семи
Результати збиття
Фото: Повітряні сили в Telegram

Уночі, починаючи з 21:30 6 липня, Росія атакувала українців і ракетами, і дронами. Ворог запустив 4 зенітні керовані ракети С-300/400 із Курської області та 101-м ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ Криму.

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Зафіксовано влучання ударних дронів в десяти локаціях, падіння збитих – в семи. Про це повідомили Повітряні сили

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 – збито вогневими засобами ураження, 17 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ", – йдеться у повідомленні. 
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