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​У трьох районах Києва впали уламки російських дронів, є відключення гарячого водопостачання (доповнено)

Зафіксували падіння уламків у Деснянському, Солом'янському і Голосіївському районах.

​У трьох районах Києва впали уламки російських дронів, є відключення гарячого водопостачання (доповнено)
Уламки дрона, знайдені в Києві 4 липня
Фото: Андрій Сибіга у X

Три райони Києва, Деснянський, Голосіївській та Солом'янський, постраждали в ніч на 7 липня унаслідок падіння уламків російських дронів.

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Про це повідомили у КМВА. 

О 02:25 повідомили, що у Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформацію щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюють.

О 02:40 стало відомо, що в Соломʼянському районі уламки збитого БпЛА пошкодили авто та трубу водогону. Попередньо без пожежі та без потерпілих. Екстрені служби вночі виїхали на місця.

Близько 7:30 міський голова Віталій Кличко повідомив деталі про наслідки удару. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу, пустий резервуар і авто. Горіння уламків ліквідували. Минулося без потерпілих. Вибухова хвиля пошкодила скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки.

У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає.

У Голосіївському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

“Також внаслідок влучання уламків БпЛА, пошкоджена тепломагістраль великого діаметру. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії”, – розповів він.

Унаслідок пошкодження без гарячого водопостачання залишилися близько 500 будівель, додали в КМДА

"Серед відключених – як житлові будинки, так і соціальні заклади – школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти. Пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів", – йдеться у повідомленні.

Працівники Київтеплоенерго наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження.


  • В ніч на 4 липня ворог масовано атакував Київ ударними безпілотниками та ракетами. Від цієї атаки загинули люди, було понад 30 постраждалих. 
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