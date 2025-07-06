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ДСНС: росіяни не приховують того, що навмисно атакують рятувальників дронами

Росіяни публікують відео, як наводить безпілотники на рятувальників.

ДСНС: росіяни не приховують того, що навмисно атакують рятувальників дронами
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Російські військові навмисно наводять дрони на рятувальників і не приховують цього, публікуючи відповідні відео.

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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Росія навіть не соромиться - відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор - це демонстративна нелюдяність", йдеться в повідомленні.

"Цілити у тих, хто витягує з-під завалів - значить воювати проти самого життя", - наголосили в ДСНС.

  • Як повідомлялося, вночі ворог вдарив по Харкову за допомогою БпЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Пошкоджено пожежну автоцистерну. Особовий склад не постраждав, вогнеборці вчасно спустилися в укриття.
  • У Херсоні вранці після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано завдав повторного удару по рятувальниках. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну.
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