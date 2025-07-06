ДСНС: росіяни не приховують того, що навмисно атакують рятувальників дронами

Російські військові навмисно наводять дрони на рятувальників і не приховують цього, публікуючи відповідні відео.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Росія навіть не соромиться - відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор - це демонстративна нелюдяність", йдеться в повідомленні.

"Цілити у тих, хто витягує з-під завалів - значить воювати проти самого життя", - наголосили в ДСНС.