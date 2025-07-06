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Зеленський підписав указ про введення санкцій, які мають вдарити по російських фінансових схемах

У переліку – понад 60 юридичних осіб і 70 фізичних.

Зеленський підписав указ про введення санкцій, які мають вдарити по російських фінансових схемах
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового пакету санкцій проти РФ. 

Перелік підсанкційних осіб оприлюднили на сайті глави держави.

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За словами Зеленського, це санкції, які «б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних». 

«Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки», - розповів глава держави.

Президент повідомив, що у пакеті - санкції проти 60 юридичних осіб, а також 73 фізичні особи, усі – громадяни Росії.

Крім того, Україна з партнерами продовжить синхронізовувати санкції. 

«Наступного тижня ми готуємо й нові рішення, наші, українські, по синхронізації санкцій Європейського Союзу – всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі», - додав Зеленський.

В українських списках опинилися, зокрема, Асоціація промислового майнінгу з РФ, «Проммайнер», Blockchain Hub, Tokenique, «Сібстройкапітал», логістична фірма Keystone Logistics, кіпрська Tokentrust Holdings Limited, Crypto Explorer DMCC з ОАЕ та інші.
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