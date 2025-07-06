Зеленський підписав указ про введення санкцій, які мають вдарити по російських фінансових схемах

Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового пакету санкцій проти РФ.

Перелік підсанкційних осіб оприлюднили на сайті глави держави.

За словами Зеленського, це санкції, які «б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних».

«Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки», - розповів глава держави.

Президент повідомив, що у пакеті - санкції проти 60 юридичних осіб, а також 73 фізичні особи, усі – громадяни Росії.

Крім того, Україна з партнерами продовжить синхронізовувати санкції.

«Наступного тижня ми готуємо й нові рішення, наші, українські, по синхронізації санкцій Європейського Союзу – всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі», - додав Зеленський.

В українських списках опинилися, зокрема, Асоціація промислового майнінгу з РФ, «Проммайнер», Blockchain Hub, Tokenique, «Сібстройкапітал», логістична фірма Keystone Logistics, кіпрська Tokentrust Holdings Limited, Crypto Explorer DMCC з ОАЕ та інші.