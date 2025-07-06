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Андрющенко: росіяни перекидають живу силу із Запорізького напрямку в Ростовську область

Ймовірно, колона рухається у напрямку залізниці.

Андрющенко: росіяни перекидають живу силу із Запорізького напрямку в Ростовську область
Фото: Петро Андрющенко

Зафіксоване велике перекидання вантажівок з живою силою ворога з Запорізького напрямку через тимчасово захоплений Маріуполь в Ростовську область.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Велике перекидання вантажівок з живою силою з Запорізького напряму через Маріуполь в Таганрог/Ростов. Понад 20 вантажівок в колоні з Росгвардією та автобусами (ГАЗелі)", ідеться у повідомленні.

Андрющенко додає, що "наші довели до Таганрога, судячи з маршруту рухались на залізницю".

"З урахуванням покращенням нашого положення та погіршення ситуації на півночі для них - підкріплення на Суми?", — каже Андрющенко.

За його словами, за складом — збірна солянка, включаючи підрозділ кавказців.
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