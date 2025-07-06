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Росіяни поранили жительку Херсона

Ворог атакував Дніпровський район.

Росіяни поранили жительку Херсона
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Близько опівдні 6 липня російські окупанти з дрона атакували Дніпровський район Херсона.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

У результаті мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг і обличчя отримала жителька.

«Вона сама звернулась до медиків по допомогу. Наразі триває дообстеження», - додали в МВА.

  • Того ж дня російський дрон скинув вибухівку на цивільного у Херсоні. Унаслідок атаки чоловік зазнав травм.
  • Також у Харкові і Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл військ РФ.
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