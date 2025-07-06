Росіяни поранили жительку Херсона

Близько опівдні 6 липня російські окупанти з дрона атакували Дніпровський район Херсона.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

У результаті мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг і обличчя отримала жителька.

«Вона сама звернулась до медиків по допомогу. Наразі триває дообстеження», - додали в МВА.