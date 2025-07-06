Росіяни поранили жительку Херсона

Близько опівдні 6 липня російські окупанти з дрона атакували Дніпровський район Херсона.
Про це повідомила міська військова адміністрація.
У результаті мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг і обличчя отримала жителька.
«Вона сама звернулась до медиків по допомогу. Наразі триває дообстеження», - додали в МВА.
- Того ж дня російський дрон скинув вибухівку на цивільного у Херсоні. Унаслідок атаки чоловік зазнав травм.
- Також у Харкові і Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл військ РФ.