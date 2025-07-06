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Ворожий дрон атакував цивільного в Херсоні

56-річного чоловіка госпіталізували.

Ворожий дрон атакував цивільного в Херсоні
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Уранці 6 липня російський дрон скинув вибухівку на 56-річного цивільного у Херсоні. Унаслідок атаки чоловік зазнав травм.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 8-ї години ранку окупаційні війська атакували з дрона цивільного у Дніпровському районі Херсона", — ідеться у повідомленні. 

Під удар ворожого БпЛА потрапив 56-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення ніг та грудної клітки. Його госпіталізували.
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