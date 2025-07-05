Головне за суботу, 5 липня: 170 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, теракт у Одесі

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 липня на фронті від початку доби зафіксовано 170 боїв.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 51 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. На Лиманському напрямку російські загарбники 33 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 липня – в новині.

Сьогодні вдень російська авіація двічі вдарила керованими авіабомбами по прифронтове селище Приколотне Куп'янського району Харківської області, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок влучань горіли складське приміщення, нежитлова будівля та дрова загальною площею 850 кв. м, зруйновано ще одну складську будівлю, пошкоджені вантажні автомобілі та приватний житловий будинок.

Російський прапор на ПП "Гремʼяч" на кордоні в Чернігівській області російська пропаганда могла використати як вкид про начебто захоплення ворогом цієї території.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Неодноразово подібне фіксувалося і в межах Сумської області в попередні роки, Харківщини, коли такими ж самими діями Росія потім показувала це як перемогу, і використовувала такі інформаційні приводи для того, щоб возвеличувати свої дії проти нашої держави", — сказав Демченко. За його словами, після виявлення російського триколору підрозділи Збройних сил України, одразу його знищили.

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який зранку 5 липня здійснив теракт в Одесі, передає пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Телеграм-канали.

Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

Президент Дональд Трамп заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України, що дуже відрізняється від його обіцянки швидко покласти край конфлікту, яку він дав під час передвиборчої кампанії, пише Politico.

“Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це”, – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що зможе покласти край бойовим діям.

Коли президента запитали, чи є припинення війни пріоритетом, він відповів: “Так. Я хотів би, щоб це сталося”.

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