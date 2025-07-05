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"Пропагандистський вкид": у ДСПУ прокоментували диверсію росіян на кордоні із Чернігівщиною

Після виявлення російського триколору підрозділи ЗСУ знищили його.

"Пропагандистський вкид": у ДСПУ прокоментували диверсію росіян на кордоні із Чернігівщиною
Андрій Демченко
Фото: скріншот

Російський прапор на ПП "Гремʼяч" на кордоні в Чернігівській області російська пропаганда могла використати як вкид про начебто захоплення ворогом цієї території.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Фактично, вивісивши свій триколор в пункті пропуску "Гремʼяч", який знаходиться майже на самому кордоні з Росією, російська пропаганда могла б також використовувати це для того, що фактично вони захопили цю територію. Неодноразово подібне фіксувалося і в межах Сумської області в попередні роки, Харківщини, коли такими ж самими діями Росія потім показувала це як перемогу, і використовувала такі інформаційні приводи для того, щоб возвеличувати свої дії проти нашої держави", — сказав Демченко.

Демченко додає, що після виявлення російського триколору, підрозділи Збройних сил України, одразу його знищили.

"Ми показуємо, що ворог тут не закріпився, а це тільки його інформаційний такий вкид", — сказав Демченко.
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