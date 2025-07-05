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Уночі Сили ППО працювали на Рівненщині. Є збиті цілі

Повітряну тривогу на Рівненщині оголосили о 00:04.

Уночі Сили ППО працювали на Рівненщині. Є збиті цілі
Фото: Генштаб

Сили ППО уночі 5 липня збили повітряні цілі на Рівненщині. Люди та інфраструктура не постраждали.

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Завдяки професійним діям військових вдалося збити повітряні цілі ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", — ідеться у повідомленні.

На місці працюють представники Сил оборони та інших служб.

Повітряну тривогу на Рівненщині оголосили о 00:04. Вона тривала до 03:58.
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