На Київщині унаслідок російської атаки БпЛА є пошкодження

Унаслідок нічної атаки російських БпЛА в Бориспільському районі Київської області зафіксовано пошкодження.
Про це повідомляє Київська ОВА.
Уночі 5 липня у Київській області працювали Сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.
У Бориспільському районі пошкоджені будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіль. У приміщеннях вибиті двері, вікна, посічені фасади.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.
- 4 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо Нової пошти.