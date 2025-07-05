На Київщині унаслідок російської атаки БпЛА є пошкодження

В області працювали сили ППО.

Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.

Унаслідок нічної атаки російських БпЛА в Бориспільському районі Київської області зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Уночі 5 липня у Київській області працювали Сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

У Бориспільському районі пошкоджені будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіль. У приміщеннях вибиті двері, вікна, посічені фасади.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.