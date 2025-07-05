Сили оборони успішно відпрацювали по російському аеродрому "Борисоглєбськ"

Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на аеродромі "Борисоглєбськ" базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Також успішно уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити рф припинити збройну агресію проти України", — ідеться у повідомленні.