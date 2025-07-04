​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСуспільствоВійна

NBC: очільник Пентагону Хегсет зупинив постачання зброї Україні, хоча допомога не загрожувала боєготовності США

Такий висновок містив аналіз, проведений високопоставленими військовими офіцерами.

NBC: очільник Пентагону Хегсет зупинив постачання зброї Україні, хоча допомога не загрожувала боєготовності США
Піт Хегсет
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Піт Хегсет зупинив постачання зброї Україні, хоча аналіз, проведений високопоставленими військовими офіцерами показав, що допомога не загрожувала боєготовності США.

Про це повідомляє NBC з посиланням на трьох американських чиновників.

Зазначається, що перегляд допомоги США союзникам і партнерам за кордоном розпочався минулого місяця.

Оцінка Об'єднаного штабу Пентагону виявила, що деякі запаси високоточних боєприпасів перебували на нижчих рівнях, але не менше критичних мінімумів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також Об'єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не вичерпає запаси США нижче необхідного порогу, необхідного для забезпечення військової готовності.

За даними джерел, зупинення постачання зброї Україні здивувало Держдепартамент США, членів Конгресу, чиновників у Києві та європейських союзників.

Зокрема, провідний демократ Палати представників Адам Сміт заявив, що Пентагон використовує військову готовність для виправдання припинення допомоги, хоча справжньою причиною, схоже, є просто переслідування порядку денного, спрямованого на припинення американської допомоги Україні.

“Ми не перебуваємо на нижчому рівні запасів, ніж ми були за 3,5 роки конфлікту в Україні”, – сказав Сміт, і запевнив, що його персонал “бачив цифри” і що немає жодних ознак дефіциту, який би виправдовував призупинення допомоги Україні.

  • Днями стало відомо, що США зупиняють допомогу Україні, передану в рамках каденції Джо Байдена. Офіційно - для ревізії залишків після війни на Близькому Сході проти Ємену, відбиття ракетних ударів по Ізраїлю та бомбардування Ірану.  Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Ціна зупинки американської допомоги".

  • Видання Politico повідомило, що рішення міністерства оборони США зупинити постачання деякої збройної допомоги Україні здивувало навіть тих людей, які зазвичай були добре обізнаними з подібними рішеннями. Зокрема – членів Конгресу, посадовців Держдепу і ключових європейських союзників. 

  • Україна тривалий час наголошувала, що їй критично необхідна протиповітряна оборона, і висловлювала готовність купити в США системи Patriot. Придбання оборонного пакету Володимир Зеленський нещодавно обговорював із Дональдом Трампом на зустрічі.

  • МЗС викликло тимчасового повіреного у справах США в Україні і наголосило, що будь-яка затримка в наданні допомоги лише стимулюватиме Росію до продовження терору.

  • Міноборони України сказало, що не отримувало офіційних попереджень про це рішення. Воно анонсувало дзвінок з американськими колегами для з’ясування обставин.

  • 4 липня відбулася розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Говорили про атаки Росії та посилення української ППО.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies