Міністр оборони США Піт Хегсет зупинив постачання зброї Україні, хоча аналіз, проведений високопоставленими військовими офіцерами показав, що допомога не загрожувала боєготовності США.
Про це повідомляє NBC з посиланням на трьох американських чиновників.
Зазначається, що перегляд допомоги США союзникам і партнерам за кордоном розпочався минулого місяця.
Оцінка Об'єднаного штабу Пентагону виявила, що деякі запаси високоточних боєприпасів перебували на нижчих рівнях, але не менше критичних мінімумів.
Також Об'єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не вичерпає запаси США нижче необхідного порогу, необхідного для забезпечення військової готовності.
За даними джерел, зупинення постачання зброї Україні здивувало Держдепартамент США, членів Конгресу, чиновників у Києві та європейських союзників.
Зокрема, провідний демократ Палати представників Адам Сміт заявив, що Пентагон використовує військову готовність для виправдання припинення допомоги, хоча справжньою причиною, схоже, є просто переслідування порядку денного, спрямованого на припинення американської допомоги Україні.
“Ми не перебуваємо на нижчому рівні запасів, ніж ми були за 3,5 роки конфлікту в Україні”, – сказав Сміт, і запевнив, що його персонал “бачив цифри” і що немає жодних ознак дефіциту, який би виправдовував призупинення допомоги Україні.
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