ЄС заявив про готовність відкрити кластер "Основи" у переговорах з Молдовою

За підсумками першого в історії саміту ЄС-Молдова у Кишиневі Брюссель заявив про готовність ініціювати відкриття першого переговорного кластеру "Основи" у процесі вступу країни до блоку.

Як пише "Укрінформ", таку заяву у спілкуванні з журналістами зробив президент Європейської Ради Антоніу Кошта. За його словами, Єврокомісія оцінила прогрес Молдови на шляху до Євросоюзу як "вражаючий". Цю думку поділяють і лідери країн-членів, які минулого тижня відвідали саміт ЄС.

Кошта пообіцяв "пришвидшити роботу та зробити наступний крок". Про те, що на відкриття кластеру знадобиться зовсім небагато часу, заявила і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Загалом переговори про вступ до Євросоюзу охоплюють шість кластерів, які ключають в себе 33 розділи. Кластер 1 "Основи" має відкриватися першим і закриватися останнім.

Молдова і Україна раніше синхронізувалися у переговорному процесі, проте зараз через позицію Угорщини їхні шляхи до ЄС можуть бути розділені - хоча Єврокомісія не наполягає на тому, щоб це відбулося.