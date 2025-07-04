ЄС і США у торгових перемовинах зосередилися на компенсації мит для автопромисловості

Євросоюз і США наближаються до технічної угоди щодо компенсаційних механізмів для європейських автовиробників, які інвестують у Штати, пише Bloomberg.

Перемовини ведуться на тлі ультиматуму Дональда Трампа: якщо до 9 липня не буде укладено домовленості, на майже весь експорт з ЄС до США почнуть діяти мита до 50%.

Вашингтон і Брюссель перебувають у активній фазі перемовин, яка триватиме протягом вихідних. Представник Єврокомісії Олоф Гілл підтвердив, що досягнули прогресу, і сторони працюють над погодженням «принципової» рамкової угоди.

Серед потенційних сценаріїв - укладення базової угоди, що дозволить уникнути нових мит; часткове провалення переговорів — тарифи можуть бути введені для окремих країн ЄС; повна відмова США від компромісу — тоді мита зростуть до максимальних рівнів.

Найбільше напруження викликає планове підвищення мит США на автомобілі, автозапчастини, сталь і алюміній. Євросоюз, своєю чергою, запропонував двоетапний підхід: спочатку домовитися щодо нетарифних бар’єрів і цифрової торгівлі, а далі — обговорити деталі тарифних ставок Трампа.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц підтримав ідею так званого «компенсаційного правила» — зниження мит для європейських автовиробників, які розміщують виробництво у США.

Однак, за даними джерел, Єврокомісія поки не схвалила такий підхід через побоювання, що це витіснить інвестиції з Європи. Ряд держав-членів також по-різному оцінюють рівень компромісу, на який слід погоджуватися.

У відповідь на можливі дії Трампа ЄС вже затвердив митний пакет обсягом €21 млрд і підготував додатковий — ще на €95 млрд. Удар спрямований на політично чутливі галузі США: соєві боби, птицю, мотоцикли, бурбон, а також літаки Boeing, американські автомобілі та стратегічні сектори.

Євросоюз також розглядає заходи за межами мит, зокрема експортний контроль та обмеження на участь американських компаній у держзакупівлях.