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Reuters: Німеччина планує запровадити добровільну шестимісячну військову службу

Пісторіус планує збільшити кількість військовослужбовців зі 180 до 260 тисяч. 

Reuters: Німеччина планує запровадити добровільну шестимісячну військову службу
Німецькі військовослужбовці у складі бойової групи розширеної передової присутності НАТО у Литві на базі у Пабраде, 7 червня 202
Фото: EPA/UPG

Німеччина планує запровадити добровільну шестимісячну військову службу, щоб зміцнити національну оборону та підготувати резервістів на тлі загрози з боку Росії, пише Reuters.

За даними джерел агенства, добровольців навчатимуть виконанню простих завдань, таких як охоронна служба, але у разі недостатньої кількості охочих може бути розглянута можливість запровадження військового призову.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче збільшити кількість військовослужбовців зі 180 до 260 тисяч. А добровільна шестимісячна програма допоможе подвоїти кількість навчених резервістів з нинішнього рівня в близько 100 тисяч й що деякі з добровольців продовжать кар'єру в діючій армії.

"Метою залишається набрання чинності закону про нову військову службу в січні. Усі наші дії зосереджені на цьому", — заявив речник міністерства. 

Подробиці будуть оприлюднені після внесення законопроєкту до парламенту. 

Учасники запланованої програми в Німеччині матимуть можливість продовжити навчання з питань безпеки батьківщини, щоб отримати посвідчення водія вантажівки або пройти навчання на танкіста.

Також Борис Пісторіус розраховує, що закон буде ухвалений до кінця наступного місяця, а перші добровольці розпочнуть підготовку у травні 2026 року. 

Однак навколо плану залишаються питання, зокрема, хто саме підлягатиме обов’язковому призову, якщо уряду не вдасться набрати необхідну кількість добровольців. 
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