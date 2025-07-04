МЗС: Україна ввійшла до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН

Україну обрали до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) під час 44-ї сесії Конференції організації в Римі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

У відомстві наголошують, що обрання України до складу ФАО, відкриває нові можливості для активної участі у формуванні міжнародного порядку денного, спрямованого на забезпечення сталого аграрного розвитку, адаптації до змін клімату, боротьби з голодом, а також подолання глобальних викликів, зумовлених повномасштабною агресією Росії проти України.

"Україна залишається надійним партнером ФАО, відданим принципам сталого розвитку, міжнародної солідарності та впровадження інноваційних рішень для подолання сучасних викликів у сфері сільського господарства, продовольства та трансформації продовольчих систем", — додають у МЗС.

Росія та Білорусь, які в останній момент висунули свої кандидатури, програли вибори до складу Ради ФАО. Держави-члени Організації не підтримали їхнього обрання до цього керівного органу.

Таке рішення свідчить про важливість збереження міжнародної ізоляції Кремля. "Агресору та його поплічникам не місце в складі керівних органів авторитетних міжнародних організацій".

"Програш Росії став закономірним результатом її свідомого використання продовольства як зброї, крадіжки українського зерна на тимчасово окупованих територіях, знищення сільськогосподарської інфраструктури в Україні, систематичних обстрілів українських портів і дестабілізації світових продовольчих ринків", — кажуть у відомстві.

У МЗС висловили вдячність державам-членам ФАО за підтримку кандидатури України. "Наданий мандат є проявом довіри та свідченням міжнародного авторитету нашої держави, яка докладає максимум зусиль для зміцнення глобальної продовольчої безпеки навіть у час надзвичайних викликів для захисту власного суверенітету та територіальної цілісності".