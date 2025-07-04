12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
ГоловнаСвіт

МЗС: Україна ввійшла до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН

Росія та Білорусь програли вибори до складу Ради ФАО. 

МЗС: Україна ввійшла до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
Фото: МЗС України

Україну обрали до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) під час 44-ї сесії Конференції організації в Римі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

У відомстві наголошують, що обрання України до складу ФАО, відкриває нові можливості для активної участі у формуванні міжнародного порядку денного, спрямованого на забезпечення сталого аграрного розвитку, адаптації до змін клімату, боротьби з голодом, а також подолання глобальних викликів, зумовлених повномасштабною агресією Росії проти України.

"Україна залишається надійним партнером ФАО, відданим принципам сталого розвитку, міжнародної солідарності та впровадження інноваційних рішень для подолання сучасних викликів у сфері сільського господарства, продовольства та трансформації продовольчих систем", — додають у МЗС.

Росія та Білорусь, які в останній момент висунули свої кандидатури, програли вибори до складу Ради ФАО. Держави-члени Організації не підтримали їхнього обрання до цього керівного органу.

Таке рішення свідчить про важливість збереження міжнародної ізоляції Кремля. "Агресору та його поплічникам не місце в складі керівних органів авторитетних міжнародних організацій". 

"Програш Росії став закономірним результатом її свідомого використання продовольства як зброї, крадіжки українського зерна на тимчасово окупованих територіях, знищення сільськогосподарської інфраструктури в Україні, систематичних обстрілів українських портів і дестабілізації світових продовольчих ринків", — кажуть у відомстві. 

У МЗС висловили вдячність державам-членам ФАО за підтримку кандидатури України. "Наданий мандат є проявом довіри та свідченням міжнародного авторитету нашої держави, яка докладає максимум зусиль для зміцнення глобальної продовольчої безпеки навіть у час надзвичайних викликів для захисту власного суверенітету та територіальної цілісності".
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies