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Президент Фінляндії схвалив денонсацію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Він запевнив, що Фінляндія відповідально ставиться до мін і не використовує їх у мирний час.

Президент Фінляндії схвалив денонсацію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб сьогодні, 4 липня, схвалив вихід країни із Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін.

Про це пише фінський мовник Yle.

Стубб зазначив, що рішення ґрунтується на потребах фінської оборони в умовах ослабленої безпеки.

Він заявив, що розуміє критику цього рішення, але запевнив, що Фінляндія відповідально ставиться до мін і не використовує їх у мирний час.

Вихід з договору був схвалений парламентом 19 червня. На початку квітня уряд Фінляндії оголосив, що готує пропозицію щодо виходу Фінляндії з Оттавського договору про заборону протипіхотних мін та дозволу на їх використання.

  • Рішення Фінляндії відбулося після аналогічних голосувань в Естонії, Латвії та Литві.
  • Фінляндія приєдналася до Оттавської конвенції в 2012 році та знищила понад мільйон наземних мін. Понад 160 країн ратифікували цей договір або приєдналися до нього.
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