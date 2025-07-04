Президент Фінляндії схвалив денонсацію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Він запевнив, що Фінляндія відповідально ставиться до мін і не використовує їх у мирний час.

Президент Фінляндії Александр Стубб сьогодні, 4 липня, схвалив вихід країни із Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін.

Про це пише фінський мовник Yle.

Стубб зазначив, що рішення ґрунтується на потребах фінської оборони в умовах ослабленої безпеки.

Він заявив, що розуміє критику цього рішення, але запевнив, що Фінляндія відповідально ставиться до мін і не використовує їх у мирний час.

Вихід з договору був схвалений парламентом 19 червня. На початку квітня уряд Фінляндії оголосив, що готує пропозицію щодо виходу Фінляндії з Оттавського договору про заборону протипіхотних мін та дозволу на їх використання.