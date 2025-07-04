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У Малайзії затримали десятки людей за підозрою у фінансуванні "Ісламської держави"

Загалом у причетності до мережі підозрюють від 100 до 150 осіб.

У Малайзії затримали десятки людей за підозрою у фінансуванні "Ісламської держави"
Поліція Малайзії, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Малайзії затримали десятки людей за підозрою у зборі коштів та фінансуванні "Ісламської держави" (ІДІЛ), а також у поширенні їхньої ідеології. 

Про це пише Reuters.

Генеральний інспектор поліції країни Мохд Халід Ісмаїл заявив, що з квітня влада затримала 36 громадян Бангладеш у ході кількох операцій. Усі затримані прибули до Малайзії для роботи на заводах або в таких секторах, як будівництво та послуги.

Мережа вербувала членів серед інших бангладеських робітників, а також використовувала соціальні мережі та платформи онлайн-повідомлень для поширення радикальних та екстремістських ідеологій.

Гроші збирали за допомогою міжнародних сервісів переказу коштів та електронних гаманців для надсилання їх угрупованню "Ісламська держава" в Сирії та Бангладеш, але правоохоронці поки не повідомляють, про які суми йдеться. Серед затриманих п'ятьом висунули звинувачення у участі в терористичній організації, а 15 депортують. Ще 16 залишаються під вартою поліції в очікуванні подальшого розслідування. Також очікують на подальші арешти.Загалом у причетності до мережі підозрюють від 100 до 150 осіб.

«Ми депортуємо тих, хто має мінімальну участь, назад до їхньої країни, тоді як тим, хто має більшу участь, буде пред'явлено звинувачення згідно із законодавством Малайзії», – сказав Мохд Халід Ісмаїл.

  • Минулого року у Туреччині під час антитерористичної операції затримали понад 500 можливих членів ІДІЛ.
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