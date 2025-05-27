У Швеції прокурори винесли обвинувачення у вбивстві йорданського пілота в Сирії у 2014 році

Швед, названий у судових документах як 32-річний Осама Краєм, раніше був засуджений за участь у нападах у Парижі у 2015 році та в Брюсселі у 2016 році.

Шведські прокурори висунули обвинувачення чоловікові за підозрою у воєнних злочинах та тероризмі у зв'язку з вбивством пілота йорданських ВПС, який був спалений живцем у Сирії десять років тому.

Про це повідомляє Reuters.

Швед, названий у судових документах як 32-річний Осама Краєм, раніше був засуджений за участь у нападах у Парижі у 2015 році та в Брюсселі у 2016 році.

Бойовики "Ісламської держави", які колись встановили терор над мільйонами людей у Сирії та Іраку, захопили йорданського пілота Муата аль-Касасбеха у грудні 2014 року, а пізніше опублікували відео, на якому його спалюють живцем у клітці. В обвинувальному акті шведська прокуратура звинуватила Краєма у тяжких воєнних злочинах та тероризмі.

“Крайєм разом з іншими злочинцями, що належать до ІДІЛ, та за їхньою згодою вбив/позбавив життя Муата аль-Касасбеха”, ‒ йдеться в обвинувальному акті.

У ньому йдеться, що Краєм змусив пілота залізти в клітку, а також позував перед камерою, знаючи, що відеозапис буде розповсюджено як прояв плану та ідеології, що пропагуються Ісламською державою.