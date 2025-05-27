Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
ГоловнаСвіт

У Швеції прокурори винесли обвинувачення у вбивстві йорданського пілота в Сирії у 2014 році

Швед, названий у судових документах як 32-річний Осама Краєм, раніше був засуджений за участь у нападах у Парижі у 2015 році та в Брюсселі у 2016 році.

У Швеції прокурори винесли обвинувачення у вбивстві йорданського пілота в Сирії у 2014 році
Фото: Pixabay

Шведські прокурори висунули обвинувачення чоловікові за підозрою у воєнних злочинах та тероризмі у зв'язку з вбивством пілота йорданських ВПС, який був спалений живцем у Сирії десять років тому.

Про це повідомляє Reuters.

Швед, названий у судових документах як 32-річний Осама Краєм, раніше був засуджений за участь у нападах у Парижі у 2015 році та в Брюсселі у 2016 році.

Бойовики "Ісламської держави", які колись встановили терор над мільйонами людей у Сирії та Іраку, захопили йорданського пілота Муата аль-Касасбеха у грудні 2014 року, а пізніше опублікували відео, на якому його спалюють живцем у клітці. В обвинувальному акті шведська прокуратура звинуватила Краєма у тяжких воєнних злочинах та тероризмі.

“Крайєм разом з іншими злочинцями, що належать до ІДІЛ, та за їхньою згодою вбив/позбавив життя Муата аль-Касасбеха”, ‒ йдеться в обвинувальному акті.

У ньому йдеться, що Краєм змусив пілота залізти в клітку, а також позував перед камерою, знаючи, що відеозапис буде розповсюджено як прояв плану та ідеології, що пропагуються Ісламською державою.

  • Ісламська держава контролювала частини Іраку та Сирії між 2014 і 2017 роками та була розгромлена у своїх останніх бастіонах у Сирії у 2019 році.
  • Згідно зі шведським законодавством, суди можуть судити людей за злочини проти міжнародного права, скоєні за кордоном.
﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies