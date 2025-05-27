Сатиричний журнал Charlie Hebdo подав до суду через фейкові антиукраїнські обкладинки у соцмережах

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo повідомив, що звернувся до суду у зв'язку з розповсюдженням в інтернеті фейкових антиукраїнських обкладинок журналу.

«В інтернеті з'являються „обкладинки“, які імітують стиль видання та безцеремонно використовують підписи його художників. Хто стоїть за цією містифікацією? Поки ми цього не знаємо, тож подали скаргу проти невстановленої особи. Всі ці незграбні підробки мають одну спільну рису: вони очорнюють Україну, висміюють підтримку Європи та Франції на адресу президента Володимира Зеленського, а іноді поширюють чутки про гендерну ідентичність [першої леді Франції] Бріжит Макрон. Починаєш запитувати себе, чи не сам Путін їх замовив», – йдеться у заяві журналу.

Адвокат видання Charlie Hebdo Рішар Малка каже, що “за цим стоїть намір, явно схожий на проросійську пропаганду”.