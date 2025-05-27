Зросла кількість постраждалих внаслідок наїзду автомобіля у натовп людей у Ліверпулі

Поліція не вважає, що наїзд автомобіля пов'язаний з тероризмом.

Унаслідок наїзду автомобіля у натовп людей, які святкували перемогу футбольного клубу “Ліверпуль” у прем'єр-лізі, повідомляє DW.

Футбольний клуб “Ліверпуль” взяв участь у параді відкритих автобусів містом, щоб відсвяткувати перемогу в сезоні. Понад мільйон людей відвідали захід, який проходив у святковий день, а це означало, що більшість людей мали вихідний.

“Ми можемо підтвердити, що заарештований чоловік ‒ 53-річний білий британець з району Ліверпуля”, ‒ йдеться у заяві поліції Мерсісайду.

Поліція не вважає, що наїзд автомобіля пов'язаний з тероризмом.

“Ми вважаємо, що це поодинокий інцидент, і наразі ми не шукаємо нікого іншого у зв'язку з ним”, – сказала помічниця начальника поліції Мерсісайду Дженні Сімс, додавши, що “інцидент наразі не розглядається як тероризм”.

Щонайменше 27 людей було госпіталізовано, двоє з яких отримали серйозні травми, повідомила Північно-Західна служба швидкої допомоги (NWAS). Серед постраждалих четверо дітей, зокрема одна, чиї травми вважаються серйозними. Окрім госпіталізованих, 20 осіб отримали медичну допомогу на місці події.

Прем’єр-міністр Кір Стармер зазначив, що його постійно інформують про розвиток подій. “Я прошу надати поліції необхідний простір для розслідування”, ‒ підкреслив він.