Зросла кількість постраждалих внаслідок наїзду автомобіля у натовп людей у Ліверпулі

Унаслідок наїзду автомобіля у натовп людей, які святкували перемогу футбольного клубу “Ліверпуль” у прем'єр-лізі, повідомляє DW.
Футбольний клуб “Ліверпуль” взяв участь у параді відкритих автобусів містом, щоб відсвяткувати перемогу в сезоні. Понад мільйон людей відвідали захід, який проходив у святковий день, а це означало, що більшість людей мали вихідний.
“Ми можемо підтвердити, що заарештований чоловік ‒ 53-річний білий британець з району Ліверпуля”, ‒ йдеться у заяві поліції Мерсісайду.
Поліція не вважає, що наїзд автомобіля пов'язаний з тероризмом.
“Ми вважаємо, що це поодинокий інцидент, і наразі ми не шукаємо нікого іншого у зв'язку з ним”, – сказала помічниця начальника поліції Мерсісайду Дженні Сімс, додавши, що “інцидент наразі не розглядається як тероризм”.
Щонайменше 27 людей було госпіталізовано, двоє з яких отримали серйозні травми, повідомила Північно-Західна служба швидкої допомоги (NWAS). Серед постраждалих четверо дітей, зокрема одна, чиї травми вважаються серйозними. Окрім госпіталізованих, 20 осіб отримали медичну допомогу на місці події.
Прем’єр-міністр Кір Стармер зазначив, що його постійно інформують про розвиток подій. “Я прошу надати поліції необхідний простір для розслідування”, ‒ підкреслив він.
The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025
I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.
I’m being kept updated on developments and ask that we give the police…