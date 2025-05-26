Мерц: Британія, Франція, США та Німеччина не обмежуватимуть далекобійні удари України по РФ

Це означає, що Україна може захищатися, атакуючи військові позиції також і в Росії.

Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час прес-конференції в Бундестазі, 9 квітня 2025 року.

Велика Британія, Франція, США та Німеччина не обмежуватимуть далекобійні удари України по Росії. Києву дали дозвіл використовувати зброю, поставлену її союзниками, для завдавання ударів глибоко всередині РФ.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на конфереції у Берліні, пише Bloomberg.

"Більше немає жодних обмежень щодо дальності для зброї, яка постачається Україні, ні з Британії, ні з Франції, ні від нас, а також не від американців", – сказав він.

За його словами, це означає, що Україна може захищатися, атакуючи військові позиції також і в Росії.

Мерц заявив, що його уряд зробить все можливе, щоб зберегти військову підтримку Києва.

За даними джерел видання, український президент Володимир Зеленський має відвідати Берлін у середу. Очікується, що Мерц і Зеленський обговорять подальшу військову підтримку Німеччини та ширші зусилля щодо забезпечення припинення вогню.

США раніше схвалили розгортання ракетних систем ATACMS, у прикордонних з Росією районах. Тим часом Велика Британія схвалила використання Україною крилатих ракет "Шторм Шедоу" для ураження глибших цілей. Німеччина довго відмовлялася постачати крилаті ракети великої дальності "Таурус", хоча Мерц висловив схвалення щодо їхнього використання.