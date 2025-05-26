Сибіга: РФ навмисне маніпулює ситуацією, щоб усунути США з мирного процесу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю для Libération наголошує, що без активної участі США справедливий мир неможливий. Водночас, Росія робить все, щоб усунути Штати від переговорного процесу, пише "Укрінформ".

Андрій Сибіга, коментуючи телефонну розмову Трампа з Путіним, під час якої президенту США не вдалося домогтися 30-денного перемир’я, наголосив, що Україна залишається відданою мирному процесу і важливій ролі Сполучених Штатів у ньому.

"Ми зараз перебуваємо у критичному періоді, коли справді маємо шанс прискорити мирні зусилля. Без США це буде неможливо. Росія навмисне маніпулює ситуацією, щоб усунути США з мирного процесу. Ми маємо не допустити такого сценарію", — каже глава української дипломатії.

УТакож Сибіга зазначив, що російська сторона в останню хвилину виключила участь американської сторони в переговорах у Стамбулі. "Ми вважаємо це свого роду дипломатичним ляпасом, що свідчить про фальшивість намірів Москви".

Глава українського МЗС не вірить в ефективну архітектуру безпеки в Європі без Сполучених Штатів.

"Ми навіть не хочемо обговорювати такі сценарії", — додає він.

Андрій Сибіга відзначає, що Україна має ставати дедалі більш самодостатньою в питаннях оборони, і додає, що "у нас є можливість прискорити цей процес".

Раніше видання The New York Times написало, що після розмови з Путіним Трамп заявив Зеленському, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни. Видання зазначає, що такі слова пролунали всього через кілька днів після заяви президента США, що лише особисто він і Путін спроможні укласти угоду про мир в Україні. Також Трамп наразі не планує вводити нові санкції проти РФ попри відсутність припинення вогню.

Також нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати США "умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню" з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з Путіним.