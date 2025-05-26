У Харкові уперше ворог застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ

Застосування цього дрона свідчить про спробу ворога знайти нові вразливі місця в обороні міста.

У Харкові уперше від початку повномасштабного вторгнення ворог застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ.

Як зазначив мер міста Ігор Терехов, це – нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти вразливі місця в обороні Харкова.

За словами мера, Харків залишається однією з ключових мішеней на карті ворожого терору. Загалом за минулий тиждень по місту було сім влучань.

Постраждали 11 осіб, серед них і дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Та, на щастя, обійшлося без загиблих.

Руйнування, як і раніше, торкнулися виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення.

У Харківській області минулого тижня пролунало 51 попередження про повітряну загрозу, у самому місті їх було 39. Загальна тривалість тривог у Харкові була на 41% меншою, ніж по області.

У Харкові вирішили знести 30 пошкоджених обстрілами багатоповерхівок. Загалом внаслідок ударів пошкоджено 12 000 будівель.