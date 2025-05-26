Головне за ніч та ранок понеділка, 26 травня: масована атака на Київ, 180 боєзіткнень, удари по російському ВПК

Київ третю ніч поспіль перебував під масованою атакою російських дронів. Цієї ночі тривога в столиці тривала 6 годин, повідомив голова військової адміністрації Києва Тимур.

Унаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка, Нова Полтавка, Горіхове та в бік Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового, Торського й у районі Серебрянського лісу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1000 окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 981850 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 26 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу: 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область), а також 355 ударних безпілотників типу Shahed і безпілотників різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

За попередніми даними, станом на 11:00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих "шахедів" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 233 безпілотників збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних безпілотників у 10 локаціях.

У ніч проти 26 травня безпілотники атакували завод з виробництва безпілотників у Єлабузі та Дмитрівський хімічний завод у місті Кінешма Івановської області, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“Невідомі дрони атакували в рф Єлабугу, де виробляють шахеди, а також хімічне підприємство в Івановській області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами”, - зазначив він.

Докладніше – в новині.

Про наслідки ударів по російській промисловості можна прочитати у матеріалі Кирила Дальниченка “Війна за мораль. Цілі України і російський терор”.

Президент США Дональд Трамп після низки ударів Росії по Україні заявив, що Путін "абсолютно збожеволів".

"У мене завжди були дуже добрі стосунки з Путіним, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів! Він без потреби вбиває багато людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети й безпілотники запускають по містах України без жодної причини," – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social пізно ввечері 25 травня.

"Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише її частину, і, можливо, це так і є, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!", – наголосив Трамп.

Пізніше Трамп також розкритикував і президента України Володимира Зеленського, заявивши: "Зеленський не робить своїй країні жодної послуги, говорячи так, як він це робить. Все, що він каже, створює проблеми, мені це не подобається, і краще це припинити". Що саме каже президент України, Трамп не уточнив.

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