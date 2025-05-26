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ППО збила 9 російських крилатих ракет і 288 дронів

Росія атакувала Україну 9 ракетами і 355 безпілотниками різних типів. 

ППО збила 9 російських крилатих ракет і 288 дронів
Фото: Генштаб

У ніч на 26 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу: 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область), а також 355 ударних безпілотників типу Shahed і безпілотників різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними станом на 11:00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих "шахедів" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 233 безпілотників збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. 

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних безпілотників у 10 локаціях.

  • У ніч на 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу. ППО знищила 45 російських ракет та 266 безпілотників.
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