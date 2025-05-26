Під час масованого обстрілу України в ніч із суботи на неділю постраждало агропідприємство.

Про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада.

Згідно із повідомленням, знищено сховище для зберігання картоплі з вмонтованим обладнанням та контейнерами, а також - сортувальний цех. Значних пошкоджень зазнало сусіднє сховище - зерносклад, а також навіс між складами.

"Повністю знищені виробничі запаси, які перебували у сховищі. Вибуховою хвилею пошкоджено сільгосптехніку: трактори, саджалка, навантажувач Manitou та багато іншої. Техніка частково знищена, частково пошкоджена", - зазначив директор підприємства Микола Гордійчук.

За попередніми оцінками, загальні втрати підприємства перевищують 50 мільйонів гривень. Оцінка збитків триває.

Раніше повідомлялося, що через ракетно-дронову атаку РФ загорівся ангар з вугіллям.