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На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн

Також постраждав склад зерна. Техніка частково знищена, частково пошкоджена. 

На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
Чернігівщина, наслідки обстрілів
Фото: Всеукраїнська Аграрна Рада

Під час масованого обстрілу України в ніч із суботи на неділю постраждало агропідприємство. 

Про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада. 

Згідно із повідомленням, знищено сховище для зберігання картоплі з вмонтованим обладнанням та контейнерами, а також - сортувальний цех. Значних пошкоджень зазнало сусіднє сховище - зерносклад, а також навіс між складами.

"Повністю знищені виробничі запаси, які перебували у сховищі. Вибуховою хвилею пошкоджено сільгосптехніку: трактори, саджалка, навантажувач Manitou та багато іншої. Техніка частково знищена, частково пошкоджена", - зазначив директор підприємства Микола Гордійчук.

За попередніми оцінками, загальні втрати підприємства перевищують 50 мільйонів гривень. Оцінка збитків триває. 

Раніше повідомлялося, що через ракетно-дронову атаку РФ загорівся ангар з вугіллям

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