Безпілотники атакували кілька промислових об'єктів на території Росії

Під удар потрапили заводи в Єлабузі та Кінешмі.

Український ударний дрон "Лютий" в небі над РФ, березень 2024 року.

У ніч проти 26 травня безпілотники атакували завод з виробництва безпілотників у Єлабузі та Дмитрівський хімічний завод у місті Кінешма Івановської області.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“Невідомі дрони атакували в рф Єлабугу, де виробляють шахеди, а також хімічне підприємство в Івановській області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами”, - зазначив він.

Дмитрівський хімічний завод є одним із провідних виробників бутилацетату і промислових розчинників у Росії. Дрони уже його атакували 21 квітня цього року, тоді пожежа пошкодила цеху площею 1,5 тис. кв. м.

Також у ніч на 26 травня Новомосковськ у Тульській області знову зазнав нальоту безпілотників, але про наслідки поки нічого не відомо.

Це вже друга атака на російські хімічні заводи за три дні. 24 травня українські дрони атакували хімкомбінату “Азот” у Новомосковську Тульської області.

23 травня дрони атакували завод “Енергія” з виробництва акумуляторів.

Детальніше про удари по російській промисловості читайте у матеріалі Кирила Дальниченка “Війна за мораль. Цілі України і російський терор”.