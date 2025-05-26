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На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула людина, ще чотири дістали поранень

Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. 

На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула людина, ще чотири дістали поранень
Херсонщина, наслідки обстрілів (архів)
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

За минулу добу внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула людина, ще чотири дістали поранень. 

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Понятівка, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Томарине, Станіслав, Томина Балка, Одрадокам'янка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Тягинка, Шляхове, Антонівка, Молодіжне, Осокорівка, Велетенське, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Зміївка, Інгулець, Кізомис, Козацьке, Микільське, Новотягинка, Садове, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема - пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, стільникову вежу та приватні автомобілі.

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