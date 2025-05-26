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Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 981850 військових. 

Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 981850 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 981850 (+1000) осіб 
  • танків ‒ 10858 (+4) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22641 (+8) 
  • артилерійських систем – 28320 (+51) 
  • РСЗВ – 1397 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1171 (+2) 
  • літаків – 372 (+0) 
  • гелікоптерів – 336 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37631 (+264) 
  • крилаті ракети ‒ 3256 (+53) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49843 (+92) 
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).

Дані уточнюються. 

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