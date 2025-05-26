За минулу добу Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 981850 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 981850 (+1000) осіб
- танків ‒ 10858 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22641 (+8)
- артилерійських систем – 28320 (+51)
- РСЗВ – 1397 (+1)
- засоби ППО ‒ 1171 (+2)
- літаків – 372 (+0)
- гелікоптерів – 336 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37631 (+264)
- крилаті ракети ‒ 3256 (+53)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49843 (+92)
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).
Дані уточнюються.