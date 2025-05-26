Битва за молодь

Наш ворог докладає зусиль для консолідації свого адміністративного контролю над окупованими територіями, енергійно вживає заходів для насильницької інтеграції українських громадян до російського соціокультурного, економічного, військового простору. Підконтрольна Кремлю Російська православна церква продовжує розкидати свої щупальця над окупованою Україною, вже не ховаючись.

Фото: EPA/UPG

Противник у першу чергу завдає удару по найбільш вразливій категорії – по дітях, які залишилися без опіки через відсутність сімей або опікунів, які могли б їх захистити. Робота з дітьми та молоддю для окупантів є складовою набагато ширшої компанії з інтеграції населення окупованих українських територій. Метою є мілітаризація дітей та їх підготовка до майбутньої служби в армії агресора.

Російська мережа військово-патріотичних навчальних центрів “Воин” взяла на себе шефство над дітьми-сиротами з окупованої Донецької області і має намір навчати цих сиріт службі в збройних силах РФ. Директор Донецького обласного відділення “Воина” Олександр Камишов заявив, що ця організація “взяла під патронат” дітей з Дитячого соціального центру та Амвросіївської школи-інтернату № 4. Окупанти організовують заходи, включаючи тренінги з експлуатації БПЛА, тактичної медицини та основ військової справи. В якості інструкторів залучаються, ясна річ, “ветерани СВО”.

Російська окупаційна влада використовує працю студентів окупованих територій для забезпечення функціонування окупаційних адміністрацій та підтримки виробництва в різних галузях. 16 травня українські студенти-партизани опублікували скани російських документів, які закликають Донецький національний технічний університет в окупованому Донецьку заохочувати студентів працювати в “Міністерстві внутрішніх справ Донецької Народної Республіки”. Представники “МВС ДНР” провели відкриту онлайн-лекцію для студентів ДНТУ, під час якої вони запропонували їм розглянути альтернативу працювати на “МВС ДНР” або бути мобілізованими до російського війська.

Фото: almenda.org захід в так званому Центрі підготовки громадян до військової служби та військово-патріотичного виховання «Південнобережний» РВ ДОСААФ Росії Республіки Крим у м. Ялта для дітей, вивезених з ТОТ Куп’янського р-ну Харківської області, заходи були спрямовані н

Чиновники в окупованих Луганській області та Джанкої АР Крим примушують старшокласників працювати на підконтрольних окупантам сільськогосподарських підприємствах, складах, інших виробництвах, які виготовляють товари для армії агресора. Економіка РФ має серйозну нестачу персоналу в різних галузях по всій окупованій Україні, і російські чиновники, примусово залучаючи старшокласників та студентів, намагаються принаймні частково компенсувати цю нестачу.

Постійно зростає екосистема молодіжних військово-патріотичних організацій. Вона докладає не аби яких зусиль, сприяючи “перевихованню” та індоктринації українських дітей через так звані освітні поїздки до Росії. Окупаційна адміністрація Херсонської області повідомила 15 травня, що 90 старшокласників з окупованої Херсонської області вирушили до Москви та Орла в “освітню поїздку”, ініційовану організаціями “Лица Победы” та “Путь к Победе”. Запропоновані цими організаціями програми позиціонуються, як інвестиції в “розвиток у школярів почуття приналежності до історичної спадщини та поваги до подвигу радянського народу”. Старшокласники відвідали радянські військові меморіали, музеї та пам'ятники.

Програма російського федерального агентства у справах молоді (“Росмолодежь”) “Больше, чем путешествие” реалізує обидві зі згаданих програм через свою програму “Новые горизонты”, метою котрої є демонстрація для молоді з окупованої України “різноманіття та досягнень російських регіонів”. Заявляється, що понад 10 тисяч молодих людей з окупованих територій та прикордонних регіонів Росії візьмуть участь у різних заходах “Росмолодежи” у 2025 році.

Ще одним шляхом є розгортання мережі парамілітарних організацій, насамперед казацьких, що, на думку російських інтеграторів, полегшує військово-адміністративне поглинання окупованих територій. У 2023 році окупанти створили Південно-Західне управління Федерального агентства з етнічних справ, задачею котрого є реалізація національної та етнічної політики кремля в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема й через взаємодію з казачими товариствами. Виконуючий обов'язки голови цього управління Сергій Мільджихов зазначив в інтерв'ю у квітні 2025 року, що Росія розробила правовий механізм формування казацьких товариств в окупованій Україні та вже зареєструвала 10 таких товариств в Луганській області, 8 – в Донецькій, 8 – в Херсонській області та 3 – в Запорізькій.

Казацькі організації грають роль громадянського суспільства в Росії і їх формування в окупованих областях Україні дозволяє окупаційним адміністраціям контролювати зростання та розвиток сурогату “громадянського суспільства” на підконтрольних територіях. Іншою роллю казацьких товариств є індоктринація та мілітаризація жителів окупованих територій.

Для більш глибокого розуміння сенсу цієї діяльності, наведемо список військових частин, які тісно пов’язані з російськими казацькими організаціями:

20 мотострілецька дивізія (м. Камишин, Волгоградської обл.)

4 танкова дивізія (м. Наро-Фомінськ, Московська обл.)

32 окрема мотострілецька бригада (м. Новосибірськ)

36 окрема мотострілецька бригада (м. Борзя, Забайкальський край)

59 окрема мотострілецька бригада (с. Сергіївка, Приморський край)

205 окрема мотострілецька бригада (м. Буденновськ, Ставропольський край)

752 мотострілецький полк (м. Валуйки, Білгородська обл.)

108 десантно-штурмовий полк 7 десантно-штурмової дивізії (м. Новоросійськ, Краснодарський край)

247 десантно-штурмовий полк 7 десантно-штурмової дивізії (м. Ставрополь, Краснодарський край)

7 окрема танкова бригада (м. Чебаркуль, Челябінська обл.)

511 зенітно-ракетний полк (м. Енгельс, Саратовська обл.)

Фото: armyinform.com.ua

“Казацькі” військові частини діють по всій лінії фронту в Україні і вербують жителів окупованих територій для військової служби. Представники казацьких товариств також просувають проросійські військово-патріотичні ідеали, проводять військові курси для молоді. Противник докладає чималі зусилля для створення філій всеросійського казацького товариства на всій окупованій території і цю діяльність слід розглядати, як намагання нарощувати мобілізаційний резерв ЗС РФ.

Не можна оминути діяльність РПЦ на окупованих територіях. Патріарх РПЦ Кирило Гундяєв призначив єпископа Петра (в миру – Іван Дмитрієв, єпископ у Челябінській області РФ) єпископом Бердянським і Приморським із функцією керівника всіх парафій РПЦ в окупованій частині Запорізької області. Під контролем Петра опинилися парафії Мелітополя та Енергодара. Призначення російського окупаційного єпископа з управлінським досвідом підкреслює зусилля противника використати кліриків РПЦ для розгортання системи контролю над соціальним, культурним та духовним життям населення окупованих територій.

Комплекс заходів, що ворог реалізує на окупованих територіях, піддає українських дітей російським псевдоісторичним наративам, одночасно очорнюючи українську національну ідентичність та історію України. Такі дії слід розглядати, як депортацію, оскільки російські чиновники фізично вивозять українських дітей з їх будинків і привозять до Росії для участі в заходах, спрямованих на викорінення української національної ідентичності. Російський уряд, зокрема, спрямовує та фінансує ці програми через “Росмолодежь”, продовжуючи вважати, що індоктринація українських дітей є основною російською державною політикою.