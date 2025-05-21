Російські спецслужби на ТОТ Луганщини виховують із дітей шпигунів, — спротив

Дітей вчать, що ""справжня відданість Росії" — це доноси й розстріли".

У дитячому садку тимчасово окупованого Луганська російські спецслужби виховують з українських дітей шпигунів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

На ТОТ України Росія активно мілітаризує дітей. У луганському садочку "Барвінок" ФСБ провела так званий "урок мужності" про діяльність "смерш" — радянсько структури репресій і чисток.

"Дітям розповідали, як виявляти ворогів, як працюють спецслужби, і що "справжня відданість росії" — це доноси й розстріли. Центр національного спротиву нагадує: мілітаризація дітей — воєнний злочин", наголошують у ЦНС.