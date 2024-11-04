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На ТОТ Запоріжжя окупанти створюють осередки "росмолоді"

Кремль продовжує "перевиховувати" українських дітей на ТОТ.

На ТОТ Запоріжжя окупанти створюють осередки "росмолоді"
Фото: Центр нацспротиву

Для виховання "правильної" молоді та подальшої асиміляції в російське суспільство, окупанти почали створювати на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя так звані платформи "росмолоді".

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

"З 1 по 6 листопада тут відбувається всеросійський молодіжний освітній форум "Південь молодий" на території пропагандистського центру “Маяк”, який у липні дистанційно відкривав путін. Впродовж тижня 500 молодих путіністів із 83 регіонів рф розкриватимуть свій потенціал у просуванні кремлівської політики", — ідеться у повідомленні. 

Крім того, окупаційна адміністрація Запоріжжя планує впродовж року створити у кожній громаді молодіжні простори, які виховуватимуть молодь лояльну до Росії. Юнаки та дівчата проходитимуть активні військові вишколи, таким чином створюючи мобілізаційний резерв для армії РФ.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області понад 200 вихованців Нахімовського училища віком від 12 років змусили прийняти присягу на вірність РФ.

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