ІМІ: з 2014 року щонайменше 112 журналістів потрапили до російського полону

Щонайменше 112 журналістів — як іноземних медіа, так і українських, побували в російському полоні з 2014 року.

Про це на брифінгу повідомила керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації Катерина Дячук.

За словами Катерини Дячук, медійники потрапили у російський полон чи стали заручниками під час окупації РФ Криму, Луганської та Донецької областей у 2014 році. Терміни тримання в неволі були різні – від дня до пів року і двох років. Кримських журналістів ув'язнили і призначили довготривалі терміни за сфабрикованими справами.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ росіяни викрали низку медійників на новоокупованих територіях України, деякі з них досі перебувають у полоні. Для Вікторії Рощиної полон закінчився смертю. Багатьом медійникам Росія інкримінувала чи інкримінує участь у терористичних організаціях, звинувачує у тероризмі, шпигунстві на користь України. Загальна тенденція – багато з них зазнали катувань, знущань, побиттів. Їхню техніку знищували, відбирали документи", — прокоментувала Катерина Дячук.

Водночас директор Інституту масової інформації Оксана Романюк наголосила на необхідності посилення санкцій щодо Росії та закликала до більш активної позиції міжнародних організацій таких, як ПАРЄ. За її словами, також хотілося б, щоб ООН "повернулась до виконання свого мандата, згадала про механізми, які в неї є, і втілила їх на практиці".

"Ми сподіваємося, що ця вражаюча інформація про щонайменше 112 журналістів, які побували в російському полоні за останні 10 років, посилить нашу позицію. Вона полягає в тому, що має існувати колективна відповідальність і санкції мають бути накладені на Росію як державу. Понад те, цих санкцій недостатньо — вони мають бути посилені, тому що злочини Росії тривають", — закликала Оксана Романюк.

За її словами, для ІМІ також є важливою співпраця з українськими органами, наприклад, із Офісом генерального прокурора. Водночас, ІМІ очікує на посилення співпраці з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими.